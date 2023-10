Bahia realiza primeiro transplante cardíaco após dois anos | A TARDE

O transplante de coração voltou a ser realizado na Bahia. Uma paciente, de 49 anos, natural da cidade de São Felipe, que aguardava há uma semana na fila por um transplante, recebeu um novo coração. O procedimento foi realizado nesta quinta-feira,5, no Hospital Ana Nery, em Salvador.

O transplante pôde acontecer após a doação realizada por familiares de um paciente de 29 anos, vítima de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), que estava internado no Hospital Cleriston Andrade, em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador.

Para o transporte do órgão doado, a equipe do Hospital Clériston Andrade contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a escolta da ambulância que levava o coração até o Hospital Ana Nery, em Salvador, onde o transplante pode ser realizado em tempo hábil.

"A cirurgia durou cerca de cinco horas e foi um sucesso, a paciente passa muito bem", explicou o médico Filinto Marques, membro da equipe do Ana Nery.

A secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana comemorou a retomada do transplante cardíaco em solo baiano. "Hoje é um dia de muita alegria para todos nós. Através de uma família que se dispôs a doar, conseguimos salvar uma vida. Estamos muito felizes com a retomada do transplante cardíaco e com a possibilidade de garantir a realização do procedimento no próprio estado. Esse é o Sistema Único de Saúde que trabalhamos diariamente para construir", disse.

Mesmo durante o período em que a Bahia ficou sem realizar o transplante cardíaco, a população continuou sendo assistida e tendo o procedimento assegurado através do Tratamento Fora do Domicílio, o TFD.