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DIA D DO PAC

Bahia recebe R$ 66 milhões para reforçar a saúde em 34 municípios

Aporte faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Victoria Isabel
Por

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Recursos serão aplicados na construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
Recursos serão aplicados na construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) -

A Bahia recebe, nesta sexta-feira, 24, o anúncio de R$ 66,49 milhões em investimentos do Ministério da Saúde para 34 municípios do estado. Os recursos, divulgados durante o Dia D do PAC, às 10h, serão destinados à construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps), fortalecendo a rede pública de atendimento.

O evento acontece na Policlínica de Narandiba, em Salvador, e contará com a presença da secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, da superintendente estadual do Ministério da Saúde, Joanna Paroli, e da diretora do Departamento de Cooperação Técnica, Aline Costa.

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Carreta de tomografia amplia atendimento

Durante a agenda, também será apresentada uma carreta de tomografia do programa Agora Tem Especialistas. A unidade móvel ficará instalada na policlínica entre os dias 24 de abril e 22 de maio.

A expectativa é de que sejam realizados cerca de 1.300 exames no período, com média de 60 atendimentos por dia.

Imagem ilustrativa da imagem Bahia recebe R$ 66 milhões para reforçar a saúde em 34 municípios
| Foto: Divulgação/Sesab

Municípios atendidos pela carreta

Pacientes regulados de diferentes cidades da Região Metropolitana e do Recôncavo Baiano serão beneficiados com os exames. Confira os municípios atendidos:

  • Salvador
  • Itaparica
  • Vera Cruz
  • Santo Amaro
  • Saubara
  • Lauro de Freitas
  • São Sebastião do Passé
  • Candeias
  • Madre de Deus
  • São Francisco do Conde

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Ministério da Saúde PAC Saúde

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