DIA D DO PAC
Bahia recebe R$ 66 milhões para reforçar a saúde em 34 municípios
Aporte faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
A Bahia recebe, nesta sexta-feira, 24, o anúncio de R$ 66,49 milhões em investimentos do Ministério da Saúde para 34 municípios do estado. Os recursos, divulgados durante o Dia D do PAC, às 10h, serão destinados à construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps), fortalecendo a rede pública de atendimento.
O evento acontece na Policlínica de Narandiba, em Salvador, e contará com a presença da secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, da superintendente estadual do Ministério da Saúde, Joanna Paroli, e da diretora do Departamento de Cooperação Técnica, Aline Costa.
Carreta de tomografia amplia atendimento
Durante a agenda, também será apresentada uma carreta de tomografia do programa Agora Tem Especialistas. A unidade móvel ficará instalada na policlínica entre os dias 24 de abril e 22 de maio.
A expectativa é de que sejam realizados cerca de 1.300 exames no período, com média de 60 atendimentos por dia.
Municípios atendidos pela carreta
Pacientes regulados de diferentes cidades da Região Metropolitana e do Recôncavo Baiano serão beneficiados com os exames. Confira os municípios atendidos:
- Salvador
- Itaparica
- Vera Cruz
- Santo Amaro
- Saubara
- Lauro de Freitas
- São Sebastião do Passé
- Candeias
- Madre de Deus
- São Francisco do Conde
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