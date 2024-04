Bahia receberá formação para final da edição do Selo UNICEF | A TARDE

O UNICEF e o parceiro técnico, Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC), está intensificando os esforços para as estratégias finais desta edição do Selo UNICEF, por meio do VI Ciclo de Formação para as equipes dos municípios baianos, em um compromisso conjunto para fortalecer as políticas públicas voltadas para a infância e adolescência na região.

O encontro acontecerá em Salvador, nos dias 2 e 3 de Abril de 2024, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado na Av. Paralela, São Marcos, das 8h às 16h, com as equipes de aproximadamente 110 municípios baianos.

Este ciclo de formação representa uma etapa crucial na jornada dos municípios que buscam conquistar o Selo UNICEF, um reconhecimento que atesta a melhoria dos indicadores e avanços significativos na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Durante este encontro, as equipes municipais participarão da capacitação e orientação para realizar o II Fórum Comunitário e realizarão uma revisão geral das entregas, prazos e metodologia de certificação. Será um momento para compartilhamento de boas práticas, uma análise das estratégias da cobertura vacinal, um panorama das atividades dos núcleos de adolescentes, juntamente com uma abordagem dos resultados esperados para as metas estabelecidas nesta edição.

Sobre o Selo UNICEF

O Selo UNICEF é uma iniciativa do UNICEF para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. Na Bahia, 236 municípios aderiram a atual edição do Selo UNICEF, que teve início em agosto de 2021 e segue até o fim de 2024.

Durante estes quatro anos, as gestões municipais participam de capacitações, recebem bibliografia e suporte técnico da equipe do UNICEF e parceiros, desenvolvem um plano de ação, mobilizam a comunidade local para participar das decisões, acompanham a evolução de indicadores sociais e são monitorados. Ao final da edição, o UNICEF avalia o avanço de cada um dos municípios participantes e anuncia os certificados.

AGENDA

VI Ciclo de Formação do Selo UNICEF

Data: 02 e 03/04/2024 (terça e quarta-feira)

Local e endereço: Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado na estrada da Muriçoca, s/n, São Marcos.

Horário: 08h às 16h