Bahia receberá reunião de ministros da cultura do G20

O Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro disse neste domingo, 27, que a ministra de Cultura, Margareth Menezes, anunciou a Bahia como palco de uma das reuniões de cultura, com autoridades na área de todo o mundo, em 2024,. Segundo o secretário, a ministra teria ligado, da Índia, para ele e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), para dar a novidade.

“No ano em que o Brasil presidirá o G20, teremos essa grande oportunidade para a Cultura baiana dialogar ainda mais com o mundo, reafirmando a Bahia como protagonista no cenário nacional e internacional. Nossa cultura como um todo ganha muito com isso”, afirmou o secretário.

Ainda segundo Bruno Monteiro, a novidade é fruto de uma parceria com o governo federal no alinhamento das políticas culturais a fim de fortalecer e garantir melhorias para a cultura baiana.