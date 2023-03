Bahia registra 1.443 casos de Covid-19 e mais 12 óbitos

A Bahia registrou, entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março,1.443 casos de Covid-19, uma média de 440 casos ativos, além de 12 óbitos.

No estado, 72. 092 profissionais da saúde foram confirmados para a Covid-19. Os dados representam notificações compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.

Vacinação

Até o momento, a Bahia contabiliza 11.726.057 pessoas vacinadas com a primeira dose, 11.007.309 com a segunda dose ou dose única, 7.764.666 com a dose de reforço e 3.222.987 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.094.909 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 748.060 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 90.226 tomaram a primeira dose e 45.013 já tomaram a segunda dose. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 22.121 tomaram a primeira dose e 5.887 tomaram a segunda dose.

Faltosos

A Bahia possui 5.909.180 pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Do público-alvo de pessoas com 12 anos ou mais, 1.006.197 (7,9%) estão com a 1ª dose em atraso; 888.440 (7,6%) com a 2ª dose em atraso; 2.806.710 (25,8%) com a dose de reforço em atraso (D3) e 1.207.833* (15,6%) com a 2° Dose de reforço em atraso (D4).