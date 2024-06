Bahia registra 85 mortes por dengue no início de junho | A TARDE

No início deste mês de junho, a Bahia registrou 85 mortes por dengue, de acordo com o painel de vigilância epidemiológica montado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Vitória da Conquista lidera a lista, com 19 mortes. Em seguida, se encontram Feira de Santana e Juazeiro, com quatro mortes cada um.

Ainda segundo a Sesab, 134 municípios estão em estado de epidemia, 85 municípios em estado de risco e 161 municípios em alerta.



Lista de municípios com registro de morte por dengue:

Barra do Choça (2)

Bom jesus da lapa (1)

Caculé (1)

Caetanos (1)

Caetité (2)

Campo formoso (1)

Caraíbas (2)

Carinhanha (3)

Coaraci (2)

Cândido Sales (1)

Encruzilhada (3)

Feira de Santana (4)

Guanambi (1)

Ibiassucê (1)

Ipiaú (1)

Irecê (1)

Itaberaba (2)

Jacaraci (5)

João Dourado (1)

Juazeiro (4)

Luís Eduardo Magalhães (1)

Macaúbas (1)

Maracás (1)

Maraú (1)

Mortugaba (2)

Palmas de Monte Alto (2)

Piripá (3)

Poções (2)

Santa Maria da Vitória (1)

Santo Antônio de Jesus (2)

Santo Estêvão (1)

Seabra (1)

Serrinha (2)

Simões Filho (1)

Tanque Novo (1)

Teolândia (1)

Urandi (2)

Vitória da Conquista (19)

Várzea Nova (1)

Água Fria (1)

