Bahia registra aumento de 74% de mortes por gripe em 2024

Vacina contra a gripe - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) registrou 61 mortes por gripe entre janeiro e julho de 2024. Esse número representa um aumento de 74,3% em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram registradas 35 mortes. As informações são do Metro1.

O número de casos notificados de gripe também aumentou. Em 2024, foram registrados 882 casos, um aumento de 103,2% em relação aos 434 casos registrados nos primeiros sete meses de 2023.

Além disso, houve um aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). De janeiro a 22 de julho de 2024, foram registrados 7.305 casos de SRAG, resultando em 311 óbitos. Em 2023, foram 6.971 casos no mesmo período, um aumento de 4,8%.