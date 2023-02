Bahia registra seis mortes por Covid-19 na última semana, aponta Sesab

Entre 19 e 25 de fevereiro foram registrados 908 novos casos de Covid-19 e seis mortes pela doença. O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 28, no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

De acordo com a pasta estadual, atualmente, o território baiano possui 417 casos ativos. Até o momento, o estado já registrou quase 1,8 milhões de contaminados e cerca de 31,4 mil vítimas por conta da doença.

Os dados são notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.720.594 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.990.996 com a segunda dose ou dose única, 7.749.860 com a dose de reforço e 3.197.013 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.093.191 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 746.683 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 89.132 tomaram a primeira dose e 43.334 já tomaram a segunda dose. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 18.525 tomaram a primeira dose e 5.041 tomaram a segunda dose.

Faltosos

A Bahia tem o número de 5.984.587 pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Do público-alvo de pessoas com 12 anos ou mais, 1.011.660 (7,9%) estão com a 1ª dose em atraso, 919.533 (7,8%) com a 2ª dose em atraso, 2.816.816 (25,9%) com a dose de reforço em atraso (D3) e 1.236.578 (16,0%) com a 2° Dose de reforço em atraso (D4).