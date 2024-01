Bahia só terá nova carteira de identidade a partir de maio | A TARDE

A Bahia está atrasada para começar a confeccionar a nova Carteira de Identidade Nacional. O documento, que não terá mais RG e contará apenas com o CPF (Cadastro de Pessoa Física), já foi implantado em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal, e tinha prazo do Ministério da Gestão até esta quinta-feira, 11, para que todas as unidades federativas o disponibilizassem.

Entretanto, de acordo com informações repassadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia ao portal A TARDE, o Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPL) ainda vive um processo de migração para o novo sistema.

“O novo modelo exigiu da Bahia implantar um sistema de identificação mais moderno e cuja contratação foi submetida a um criterioso processo licitatório, que culminou na assinatura do contrato em 1º de setembro [de 2023]. Atualmente, o sistema encontra-se em instalação e migração do Banco de Dados de 11 milhões de biometrias, que será seguido de treinamento dos servidores”, afirmou o DPT, em nota.

A previsão é que a migração completa, que possibilitará a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para os baianos, se encerre até o dia 31 de maio de 2024. Até o momento, apenas a Bahia, Amapá e Roraima não iniciaram a confecção do novo documento.

A nova Carteira de Identidade Nacional, apenas com a numeração do CPF, impõe apenas um tipo de documento de identificação para todo o território brasileiro. Isso inviabiliza que uma pessoa tenha 27 carteiras de identidades diferentes, como era possível com o modelo antigo, com um RG gerado por cada unidade da federação.