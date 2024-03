Bahia tem aumento de quase 100% em casos prováveis de dengue | A TARDE

Até o dia 24 de fevereiro deste ano, a Bahia registrou 16.771 casos prováveis de dengue. O dado representa quase 100% comparado com 2023, quando, no mesmo período, foram notificados 8.408 casos prováveis. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

“O Governo do Estado está aberto ao diálogo e pronto para apoiar todos os municípios, contudo cada ente tem que fazer a sua parte. As prefeituras precisam intensificar as ações da atenção primária e limpeza urbana, a fim de eliminar os criadouros, e fortalecer a mobilização da sociedade, antes de recorrer ao fumacê. A dependência excessiva do fumacê, como último recurso, pode revelar uma gestão reativa em vez de proativa no combate à doença”, afirma a secretária Roberta Santana.



A elevação se deu principalmente em municípios como Vitória da Conquista e Feira de Santana, ambos em situação de epidemia. No total 64 municípios estão em situação de epidemia por causa da dengue. Até o momento há quatro óbitos confirmados pela Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbito, sendo um em Ibiassucê, dois em Jacaraci e um em Piripá.

Ações

Para conter a situação epidêmica, o governo do estado adquiriu novos carros de Ultra Baixo Volume (UBV), também conhecidos como fumacês, distribuição de aproximadamente 12 mil kits para os agentes de Combate às Endemias, intensificação dos mutirões de limpeza com o auxílio das forças de segurança e emergência, além da utilização de agentes com bombas costais em diversas cidades.

De com a Sesab, é importante que a população continue seguindo as recomendações de prevenção, como eliminar água parada, usar repelente e procurar assistência médica ao identificar sintomas da doença.