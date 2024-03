Quarta morte por dengue na Bahia é confirmada pela Sesab | A TARDE

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou a quarta morte por dengue na Bahia, na manhã desta segunda-feira, 26. A vítima era do município de Ibiassucê, no sudoeste da Bahia. Nome, idade e data do óbito ainda não foram revelados.

Em Barcelona, na Espanha, durante compromisso oficial, o governador Jerônimo Rodriguês (PT), lamentou a morte e disse estar atento à situação da dengue no estado.



"Estou atento. E quero deixar aqui os meus sentimentos à família da última vítima da doença na Bahia. Tenham certeza que nós não estamos parados”, completou o governador, que tem mantido contato com a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana.

Até a manhã desta quarta, todos os óbitos pela doença foram registrados no sudoeste do estado; dois em Jacaraci, um em Piripá e a quarta em Ibiassucê.