PARA SE PROGRAMAR!

Bahia terá mais de dez feriadões em 2026; veja calendário

Governo publicou portaria com a lista de feriados e dias de ponto facultativo para o próximo ano

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

30/12/2025 - 10:51 h
Número maior de feriadões em 2026 deve facilitar as viagens pelo país
Número maior de feriadões em 2026 deve facilitar as viagens pelo país

Se 2025 foi um pouco complicado para o trabalhador aproveitar um feriado prolongado, uma vez que a maioria das datas especiais caiu em dias de sábado e domingo, a situação será bem diferente em 2026.

O governo federal publicou uma portaria, na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 30, uma lista de feriados e dias de ponto facultativo.

O próximo ano, ao todo, terá dez feriados nacionais, sendo que 9 cairão em dias úteis — o único grande feriado que cairá no final de semana será o da Proclamação da República (15 de Novembro), que cai em um domingo.

Por outro lado, sete dessas datas ocorrerão em segundas ou sextas-feiras, o que facilita a formação de feriados prolongados sem a necessidade de folgas adicionais.

Mais dias de descanso

O cenário, que já parece favorável, pode ficar ainda melhor Além dos feriados que já coincidem com o início ou o fim da semana, como o Dia do Trabalho (sexta-feira) e a Independência do Brasil (segunda-feira), outras datas podem ser estendidas, a exemplo da Confraternização Universal (quinta-feira) e o feriado de Tiradentes (terça-feira).

Calendário de feriados e pontos facultativos de 2026

  • 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal (feriado nacional);
  • 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo);
  • 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo);
  • 18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);
  • 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo (feriado nacional);
  • 20 de abril (segunda-feira): (ponto facultativo);
  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes (feriado nacional);
  • 1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
  • 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo);
  • 5 de junho (sexta-feira): (ponto facultativo);
  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil (feriado nacional);
  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
  • 28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);
  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados (feriado nacional);
  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República (feriado nacional);
  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);
  • 24 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);
  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal (feriado nacional);
  • 31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).

E a Bahia?

Para além dos feriados nacionais, quem mora na Bahia ter alguns dias a mais de descanso com datas especiais, a exemplo do 2 de Julho. No caso de Salvador, ainda há o dia 8 de Dezembro, que celebra Nossa Senhora da Conceição da Praia.

A data que celebra a Independência da Bahia cairá em uma quinta-feira. Já o dia em que é comemorada a santidade cairá em uma terça-feira.

