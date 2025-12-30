Bahia terá mais de dez feriadões em 2026; veja calendário

Número maior de feriadões em 2026 deve facilitar as viagens pelo país - Foto: Reprodução/Freepik

Se 2025 foi um pouco complicado para o trabalhador aproveitar um feriado prolongado, uma vez que a maioria das datas especiais caiu em dias de sábado e domingo, a situação será bem diferente em 2026.

O governo federal publicou uma portaria, na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 30, uma lista de feriados e dias de ponto facultativo.

O próximo ano, ao todo, terá dez feriados nacionais, sendo que 9 cairão em dias úteis — o único grande feriado que cairá no final de semana será o da Proclamação da República (15 de Novembro), que cai em um domingo.

Por outro lado, sete dessas datas ocorrerão em segundas ou sextas-feiras, o que facilita a formação de feriados prolongados sem a necessidade de folgas adicionais.

Mais dias de descanso

O cenário, que já parece favorável, pode ficar ainda melhor Além dos feriados que já coincidem com o início ou o fim da semana, como o Dia do Trabalho (sexta-feira) e a Independência do Brasil (segunda-feira), outras datas podem ser estendidas, a exemplo da Confraternização Universal (quinta-feira) e o feriado de Tiradentes (terça-feira).

Calendário de feriados e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal (feriado nacional);

16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo);

17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo);

18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo (feriado nacional);

20 de abril (segunda-feira): (ponto facultativo);

21 de abril (terça-feira): Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo);

5 de junho (sexta-feira): (ponto facultativo);

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);

2 de novembro (segunda-feira): Finados (feriado nacional);

15 de novembro (domingo): Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

24 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);

25 de dezembro (sexta-feira): Natal (feriado nacional);

31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).

E a Bahia?

Para além dos feriados nacionais, quem mora na Bahia ter alguns dias a mais de descanso com datas especiais, a exemplo do 2 de Julho. No caso de Salvador, ainda há o dia 8 de Dezembro, que celebra Nossa Senhora da Conceição da Praia.

A data que celebra a Independência da Bahia cairá em uma quinta-feira. Já o dia em que é comemorada a santidade cairá em uma terça-feira.