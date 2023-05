Bahia vai inaugurar parque eólico operado 100% por mulheres

O Estado da Bahia vai ganhar primeiro parque eólico operado localmente 100% por mulheres. O Complexo Tucano da AES Brasil, localizado nos municípios baianos de Tucano, Araci e Biritinga, está previsto para inaugurar no segundo semestre deste ano.

Segundo a empresa, foi investido R$ 1,3 bilhão na primeira fase de construção dos parques, que tem a capacidade instalada de 322 Megawatts (MW). A AES Brasil informa que além do pioneirismo na região, o parque terá as maiores turbinas já instaladas no País em potência e tamanho.

O Complexo Eólico Tucano foi o primeiro empreendimento a ter sua operação local 100% feminina, com curso de capacitação promovido em parceria com o Senai-Ba. A estimativa é que todas as etapas da obra gerem até 500 empregos, aproveitando em parte a mão de obra local.

“O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), tem apoiado institucionalmente a implantação do empreendimento e não é novidade que as energias renováveis são um orgulho para o Estado. Alguns dos motivos são a força que eles possuem ao promover empregos, movimentar a economia de todo território baiano e impactar positivamente o meio ambiente. Recebemos com entusiasmo a notícia da inauguração do complexo eólico da AES Brasil, operado localmente exclusivamente por mulheres. A medida é inovadora e deve ser celebrada porque significa muito para visibilidade e valorização do mercado de trabalho feminino”, destaca Angelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico.