2 de Julho: Ruas de Salvador ganham cores com decoração para desfile

Peças são assinadas pelo artista plástico Ray Vianna - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Na noite de ontem, Salvador ganhou um novo visual com a primeira parte da decoração para o desfile do 2 de Julho. Este é o começo das preparações que vão deixar as ruas históricas da capital baiana no clima da festa.

Quem assina a decoração é o artista plástico Ray Vianna em parceria com artista visual Daniel Soto. Suas obras, que incluem mais de 25 peças distribuídas ao longo do trajeto, refletem o tema deste ano, "Dois de Julho - Povo Independente".

Celebrando os 201 anos da Independência do Brasil na Bahia serão homenageadas figuras históricas como Maria Quitéria, Joana Angélica, e as tradicionais Caretas do Mingau.

"Estamos trabalhando com o tema que representa o povo, refletindo sobre nossa representação. É a quinta vez que faço a decoração do 2 de Julho e ver meu trabalho ali é maravilhoso, contribuindo para o desfile”, conta Ray Vianna.

Pensando na representação histórica, o artista elaborou o arco do triunfo. "Foi erguido quando a tropa retornou da guerra e entrou na cidade, sendo recebida por uma estrutura especialmente criada para celebrar o evento. Assim, decidimos revitalizar esse símbolo com a criação de um arco triplo, localizado no Taboão, marcando esse ponto importante da cidade."

A instalação das alegorias deve ser concluída amanhã e será distribuída por toda a cidade, incluindo locais como Pelourinho, Lapinha, Pirajá e Campo Grande. “Dividimos em duas equipes, uma que vem da Lapinha até o Pelourinho e outra que parte do Campo Grande. No dia 30 faremos apenas os arremates finais.”

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira