2 de Julho terá atuação de mais de mil policiais e bombeiros

Cortejo começa no bairro da Lapinha e segue até o Campo Grande - Foto: Alberto Maraux

O tradicional desfile de 2 de julho, dia da Independência da Bahia, será monitorado por 1.274 policiais e bombeiros. O cortejo começa no bairro da Lapinha e segue até o Campo Grande, no Centro de Salvador.

O trajeto também terá 268 câmeras de videomonitoramento, sendo 14 do Sistema de Reconhecimento Facial. As equipes utilizarão ainda 398 Terminais Móveis de Comunicação e 75 rádios Tetra.

Além disso, as guarnições intensificarão as abordagens no trajeto do cortejo, em pontos de ônibus e estações. Polícia Militares também acompanharão a passagem do fogo simbólico.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) será ativado com representações das Forças de Segurança, das Superintendências de Inteligência, Integrada da Ação Policial e de Telecomunicações, além da Casa Militar do Governador, SAMU, CCR Metrô e órgãos municipais.

A Polícia Civil também reforçará o efetivo da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deltur/Pelourinho) e da 2ª Delegacia Territorial (DT/ Liberdade) para a formalização de procedimentos. Os policiais civis atuarão também na identificação de crimes.

O Corpo de Bombeiros empregará patrulhas e viaturas para atendimento pré-hospitalar e salvamentos. Um caminhão Auto-Tanque-Bomba e unidades de Resgate ficarão estacionadas em pontos estratégicos. Já peritos do Departamento de Polícia Técnica da Bahia atuarão na sede, na Avenida Centenário, recepcionando eventuais solicitações.