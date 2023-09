20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ contará com serviço de saúde

A Prefeitura de Salvador leva pela primeira vez um módulo de saúde para atendimento ao público durante a 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que acontece neste domingo, 10. A estrutura funcionará na Praça do Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), das 10 às 18hs.



Além de atendimentos urgentes e emergentes, o espaço terá o serviço “Fique Sabendo”, com testagens gratuitas na hora para HIV e sífilis, autotestes para detecção do HIV; emissão de cartão SUS com nome social, distribuição de insumos para prevenção combinada, preservativos, dentre outros.

O teste rápido ocorrerá por punção digital e o resultado será dado após 20 minutos. Os indivíduos com resultado positivo já sairão encaminhados para tratamentos nos serviços de referência, e aqueles com resultado positivo para sífilis já poderão iniciar imediatamente o tratamento. Aqueles com resultado negativo para o HIV e com interesse na PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, também poderão já sair com sua consulta agendada para iniciar a PrEP.

Além disso, em estandes ao lado do módulo, acontecerão ações e atividades educativas e artísticas em saúde, em parceria com algumas ONGs e instituições, a exemplo do Bonde Universitário da UFBA, e o Rolê da Prevenção, do Motirô-BA.