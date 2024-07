56% das crianças com 5 anos na Bahia estão livres de cáries

Desinformação sobre importância da prevenção tem sido o maior problema; Brayan, de 7 anos, em consulta - Foto: Denisse Salazar /Ag. A TARDE

Com música ambiente para tornar o processo mais leve, a odontopediatra Lívia Vaz fez um procedimento de intervenção e prevenção nos dentes do corajoso Brayan Lucca, de 7 anos, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), do Rio Vermelho. Através de políticas públicas como essa – de precaução e cuidado – que o número de crianças de 5 anos livres de cáries na Bahia em 2023 chegou a 56%, de acordo com dados parciais da pesquisa Saúde Bucal Brasil 2020/2023.

Os números da Bahia em 2023 superam os valores do Nordeste e da média nacional, que foram de 48,73% e 53,17% respectivamente.

As regiões também apresentaram aumento de crianças de 5 anos livres de cáries – no Nordeste o crescimento foi de 17,1% entre 2010 e 2023, no Sul de 40,7%, Sudeste 21,9% e Norte 11,2%. Já o Centro-Oeste mostrou um recuo de 38,8% para 37,9%.

Segundo informações da coordenação de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), essa melhora dos números no Nordeste é fruto de uma mudança na política nacional de saúde bucal com o desenvolvimento do Programa Brasil Sorridente, que completou 20 anos em 2024.

Investimento recorde

Este ano o programa recebeu um investimento recorde no país de R$4,3 bilhões para combater a dificuldade de acesso a tratamento odontológico - aumento de 126% em relação a 2023.

“Durante anos o modelo de assistência odontológica pública reforçava a exclusão de acesso, e trazia pouco impacto nos índices epidemiológicos das doenças bucais.

O Programa Brasil Sorridente trouxe bases para ampliação do acesso e desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e curativista.

Após 20 anos da política, os dados preliminares indicam que o objetivo de reorganizar a prática odontológica, além de qualificar as ações e serviços ofertados está sendo atingido”, conforme apresentado em nota.

O programa está estruturado em Salvador na atenção básica (Unidades de Saúde da Família e Unidade Básica) e especializada com os CEO, a Unidade de Atendimento Odontológico (UAO) do Dique do Tororó, e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Mesmo com os avanços, a odontopediatra Lívia Vaz conta que ainda recebe muitas crianças com a saúde bucal comprometida. “Infelizmente ainda chega o pessoal com desinformação com relação à saúde bucal, a importância da prevenção. Ainda batemos muito nessa tecla”, afirma.

Estratégias de saúde

É pela existência dessas dificuldades que estratégias de cuidado com saúde bucal também acontecem nas escolas e nos fins de semana.

A Bahia vai fortalecer as ações no ambiente escolar com um investimento de R$ 13 milhões, conforme informado em nota pelo Ministério da Saúde. O objetivo é que um número próximo de 1,9 milhão de estudantes com idades entre 3 e 14 sejam beneficiados pelo investimento.

Este plano é parte do investimento nacional de R$ 187,8 milhões em todo o país, com intuito de alcançar 26 milhões de estudantes em 5.055 municípios brasileiros.

As ações são de viés de promoção, prevenção, recuperação e planejamento de saúde bucal com amplo alcance e de maneira pouco invasiva.

Outra iniciativa é da SMS, de programação aos sábados para alcançar crianças em escolas e unidades de saúde. Já foram atendidas 738 crianças no primeiro semestre deste ano nos mutirões de atendimento em Salvador.

A intenção é prevenir doenças e garantir qualidade na saúde bucal de crianças por meio de escovação supervisionada, distribuição de kits com escova e pasta, atendimentos clínicos odontológicos e aplicação de flúor.