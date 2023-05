"A melhor expressão da alegria baiana", diz Reitor sobre Armandinho

O Reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), presente na cerimônia de entrega do Título Doutor Honoris Causa para um dos maios gênios da musicalidade brasileira, Armandinho, falou da importância para a comunidade acadêmica o reconhecimento de Armandinho com a honraria.

"Importância que transcende as fronteiras da Bahia e do Brasil. Armandinho é um dos maiores instrumentista do mundo. Não tenho a menor dúvida disso. Mas ao fazer essa homenagem ao conceder o título Doutor Honoris Causa, nós certamente ultrapassamos a figura de Armandinho e alcançamos a genialidade da criação e invenção do trio elétrico de quem Armandinho é o grande mantenedor da tradição desenvolvendo essa tradição, fazendo com que sempre ela seja a melhor expressão da alegria baiana", comentou o Reitor da UFBA, prof. Paulo Miguez.

A Universidade Federal da Bahia outorgou o título de Doutor Honoris Causa da instituição ao músico baiano Armandinho Macêdo em cerimônia realizada nesta quarta-feira, 24, no Salão Nobre da Reitoria. O evento foi transmitido pelo canal da TV UFBA no YouTube. O título foi proposto pelas Escolas de Música, de Direito e da Faculdade de Medicina, aprovado pelo Conselho Universitário da UFBA.