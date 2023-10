A TARDE fez a cobertura da descoberta de petróleo na Bahia em 1939 | A TARDE

Fundada em 3 de outubro de 1953 e patrona do petróleo brasileiro, a Petrobras está completando 70 anos nesta terça-feira, 3, mas a sua ligação com a Bahia surge já em 1939, quando a primeira fonte de petróleo do Brasil foi encontrada no bairro do Lobato. Ali, brotou da terra do Subúrbio Ferroviário de Salvador o ouro negro que motivou a fundação da grande estatal, dando início a uma intensa história que foi acompanhada de perto por A TARDE.

“O A TARDE foi pioneiro nessa cobertura. Não lembro de ter havido outro jornal lá naquele dia e isso é importante, porque é uma memória a ser guardada. Para mim uma das coisas mais curiosas da ocasião foi ver o Fernando metido em um terno de linho branco impecável escrevendo uma matéria sobre petróleo”, lembra com graça o ex-professor da Polícia Militar da Bahia, de 92 anos, Carlos Hupsel, irmão do jornalista de A TARDE Fernando Hupsel (já falecido), responsável pela reportagem sobre o petróleo encontrado no Lobato em 1939.

Carlos, irmão do jornalista Fernando Hupsel, que participou da cobertura pioneira | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 02/10/2023

Esse histórico registro encontra-se, inclusive, nas páginas 46 e 47 do livro “Um século de jornalismo na Bahia 2012/1912”, de Carlos Ribeiro, que apresenta um panorama dos acontecimentos registrados nos primeiros 100 anos de A TARDE. E muitos registros se seguiram após esse.

“Após várias semanas de ininterrupia perfuração, à meia noite de hontem, a ‘rotary’ comprada na America do Norte deu em cheio numa camada de petroleo”, dizia em sua grafia original a matéria que, em seu título, exclamava: “Jorra o petróleo no Lobato!”, em dezembro de 1939.

Ouro negro

O ouro negro subiu impetuosamente pela canalização do poço B.3 naquele dia e não demorou para que urgisse a necessidade de uma empresa organizando a sua exploração. “Quando a Petrobras foi fundada o entusiasmo era geral, pois a gente sabia que se tratava de uma empresa que tinha o potencial de mudar a vida de todos. Toda vez que encontrávamos petróleo era uma festa e já era tradição nos sujarmos com ele nessas comemorações”, recorda o petroleiro aposentado de 84 anos, Francisco Ramos, o Chicão, que entrou na Petrobras em 1957, quatro anos após a empresa ser fundada.



E esse entusiasmo pela empresa não foi algo de momento. Um bom exemplo disso foi o extenso movimento para que a sede da Petrobras permanecesse no Edifício Hamilton Lopes, na Calçada. As mobilizações ocorreram no final de setembro de 1961 em todo o estado, com a participação de diversos segmentos da sociedade baiana e até mesmo a paralisação de serviços com apoio da prefeitura local, o que rendeu inúmeras matérias de capa em A TARDE.



Uma delas foi a de 26 de setembro de 1961, intitulada Fato Inédito na Vida Brasileira, que dizia: “As 3 horas da tarde de amanhã, todas as atividades ao longo do território bahiano serão interrompidas durante 30 minutos. Esta paralisação geral do trabalho constituirá o protesto da Bahia ao rumo decepcionante tomado por uma das providências mais importantes já adotadas pelo govêrno federal em relação a êste Estado: a mudança da séde da Petrobrás para a nossa Capital. (...) Não se subestima o prejuizo que isto significa para o rendimento do nosso labor, com a abstenção, durante o período do protesto de qualquer atividade produtora”.

Cairu

E A TARDE seguiu produzindo inúmeras matérias sobre a estatal ao longo das décadas, fosse destacando o “alvoroço em Cairu” com a chegada da Petrobras na cidade há 20 anos, que causou euforia – e desconfiança! – entre os moradores do Baixo Sul da Bahia em 2003, ou ainda 40 anos atrás, quanto entre ressaltar a importância da empresa para o estado e o país, A TARDE também reportava atitudes questionáveis da estatal em 3 de outubro de 1983.

“Sua história está repleta de lutas, conquistas, sacrifícios, dedicação e amor. (...) Apesar de algumas contradições que ultimamente têm cercado a sua administração, quando até o seu balanço chegou a ser questionado pela imprensa, nacionalmente, sem dúvida, a Petrobrás ainda representa para todos os brasileiros conscientes aquilo que o seu idealizador, Getúlio Vargas, imaginava: Uma empresa nacionalista”, dizia o especial de 1983 em comemoração aos 30 anos da empresa.

“Tenho orgulho e uma satisfação imensa de ter feito parte dessa empresa, e permaneço lutando por ela e seus trabalhadores atualmente. Nossas mobilizações impediram que todos os campos de produção da Bahia fossem vendidos e hoje eles vêm sendo recuperados aos poucos. Hoje lutamos para que os trabalhadores sigam com seus direitos, e para que a empresa encontre mais petróleo e continue a crescer, fazendo com que o nosso estado e país cresçam junto com ela”, afirma o petroleiro aposentado Chicão, que também é do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras da Bahia (Sindipetro Bahia).