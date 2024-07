“Ação corajosa”, diz secretária sobre requalificação em terreiros

Programa é considerado inédito no país - Foto: Vinícius Portugal | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), entregou nesta quarta-feira, 3, a primeira requalificação do terreiro de candomblé, através do programa Casa Odara. O contemplado foi o terreiro Ilê Axé Omim Deua, localizado no bairro de Fazenda Grande IV.

Em discurso, a secretária municipal da Reparação (Semur), Ivete Sacramento, explicou que a iniciativa surgiu após a persistência de novas políticas públicas aos povos de terreiro.

“Tudo que a gente tinha que militar, a gente já militou. Agora, a gente quer ação. [...]. Essa ação específica é uma ação corajosa, e eu me lembro do dia em que visitei o senhor, eu falei: “Vamos fazer um Morar Melhor para os povos de terreiro”, um projeto igual”, contou Ivete, durante a entrega da modernização do terreiro.

O projeto Casa Odara institui melhorias na infraestrutura física de terreiros de religiões de matriz africana e é considerado inédito no país. Inicialmente, os líderes religiosos poderão indicar as intervenções mais urgentes nos espaços, a exemplo de reboco, pintura e substituição de telhado, com investimento de até R$30 mil por imóvel.

O projeto-piloto envolve inicialmente 100 terreiros, todos eles cadastrados na Prefeitura. A meta é alcançar mil terreiros em quatro anos.

O novo programa também institui o programa de regularização fundiária para os povos de terreiro e atende a um pedido antigo dos povos de santo.