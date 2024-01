Ação obrigatória para usuários do Bolsa Família ocorre até esta sexta | A TARDE

Com a proximidade do encerramento do prazo para avaliação das condicionalidades de saúde exigidas pelo programa Bolsa Família, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, convoca os beneficiários para realizar o acompanhamento dos cuidados básicos de saúde, para a manutenção do benefício. A ação não necessita de agendamento e termina nesta sexta-feira, 29.



Esse procedimento faz parte das diretrizes do programa e está relacionado à realização do pré-natal em gestantes, estado nutricional (peso e altura) de mulheres em idade fértil (14 a 44 anos), atualização do cartão vacinal e verificação do estado nutricional (peso e altura) de crianças menores de 7 anos.

O acompanhamento permite ao poder público identificar algumas das principais situações de vulnerabilidade vivenciadas pelas famílias e, assim, construir diagnósticos sociais e potencializar as ações de enfrentamento.

Todos os postos da capital baiana recebem os beneficiários do Bolsa Família para atualização da condicionalidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É obrigatória a apresentação de documento com foto, cartão do programa, caderneta da gestante – no caso das grávidas, e cartão de vacinação das crianças.

O Bolsa Família em Salvador possui 311.267 pessoas para acompanhamento das condicionalidades da saúde na vigência de 2023.2 (julho a dezembro de 2023). Até o momento foram acompanhados 138.526 beneficiários, com percentual de cobertura de 45%.