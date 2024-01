Acidente causa congestionamento na Av. ACM, em Salvador | A TARDE

Um acidente na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, está causando uma grande retenção no trânsito na região na tarde desta sexta-feira, 12.

Em imagens registradas pelo Portal A TARDE, é possível ver uma vítima no chão e um aglomerado de pessoas ao redor. O acidente aconteceu na pista próximo a entrada do bairro Cidade Jardim e Centro Médico Salvador.

Ainda não há informações da equipe da Transalvador e nem do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). No entanto, é possível ver duas pessoas com trajes de enfermagem prestando os primeiros socorros.

Reportagem em atualização