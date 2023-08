Acidente causa grande congestionamento na Avenida Paralela

O trânsito ficou congestionando na Avenida Paralela nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 24. De acordo com a Transalvador, a lentidão é causada por um acidente ocorrido após a passarela de Pituaçu, sentido Rodoviária.

Ainda de acordo com a Autarquia, uma pessoa ficou ferida no acidente, mas o estado de saúde dela não foi revelado. A Transalvador informou ainda que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está no local realizando atendimento.

Imagens enviadas ao Portal A TARDE mostram motoristas parados com seus veículos em um grande congestionamento.

A Transalvador informa que uma ambulância do SAMU está no local realizando atendimento da vítima Cidadão Repórter ao A TARDE