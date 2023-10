Acidente com ônibus deixa homem ferido em Mussurunga | A TARDE

Um homem ficou ferido na noite deste sábado, 14, após ser atropelado por um ônibus na altura da rua Professor Plínio Garcez de Sena, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Ao Portal A TARDE, o Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a ocorrência aconteceu por volta das 19h.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local prestar os primeiros socorros. Segundo o NOA, uma viatura da Transalvador também foi deslocada para o local para organizar o trânsito na região.

Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente. Nas imagens, é possível ver o homem deitado no chão sendo atendido pelo Samu e uma multidão em volta. Um ônibus da concessionária plataforma, supostamente envolvido no acidente, também está parado no local.

O Portal A TARDE procurou a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), mas ainda não obteve retorno.