Acidente na Ladeira do Cabula deixa pessoa gravemente ferida; veja

Acidente aconteceu na manhã desta quinta, na Ladeira dos Rodoviários - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grave acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 13, na Rua dos Rodoviários, próximo ao Acesso Norte, em Salvador. Imagens enviados por leitores do Portal A TARDE, mostra um veículo da cor prata capotado e uma pessoa caída ao chão. [veja vídeo]



A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que o acidente deixou o trânsito lento no sentido Heitor Dias. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não houve vítima fatal, mas, segundo as informações iniciais, o carona teve ferimentos graves e está sendo atendido.

Assista: