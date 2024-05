Acidente no Rio Vermelho deixa pessoa ferida e atrapalha trânsito | A TARDE

Um acidente envolvendo duas pessoas deixou um ferido no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, nesta manhã de quinta-feira, 2. Um carro de passeio atingiu um bloco e invadiu a calçada. As informações são da TV Bahia.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) esteve no local e encaminhou a pessoa ferida para uma unidade médica. O acidente aconteceu na curva da Paciência, onde o trânsito ficou lento devido ao veículo ainda estar com parte da estrutura na rua.

Populares improvisaram uma sinalização para evitar uma nova colisão. O Portal MASSA! está aguardando uma resposta da Transalvador e vai atualizar esta reportagem com uma posição sobre a retirada do carro. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.