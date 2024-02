Acidentes envolvendo motos e carros deixam três feridos na Paralela | A TARDE

Dois acidentes envolvendo motocicletas e carros deixaram três pessoas feridas no início da manhã desta sexta-feira, 16, nas proximidades da Avenida Luis Viana Filho (Parelela), em Salvador.



Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador - Transalvador, um dos casos aconteceu nas proximidades do viaduto Raul Seixas, importante via da Ligação Iguatemi-Paralela, no centro comercial de Salvador, quando uma moto e um carro se chocaram. Uma pessoa ficou ferida. Agentes do órgão estão no local.

Já a outra batida aconteceu próximo à estação de metrô Pernambués. Na ocasião, duas pessoas ficaram feridas. Não há informações sobre o estado de saúde nos dois casos.

Onze acidentes

De acordo com a Transalvador, 11 acidentes foram registrados na quinta-feira, 15, e 8 pessoas ficaram feridas. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos. Os casos aconteceram entre às 7h de quinta, 15, até às 6h59 desta sexta.