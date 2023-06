Ações de secretarias municipais pretendem mitigar efeitos da chuva

Para minimizar as consequências das chuvas em Salvador, secretarias e órgãos municipais intensificaram as medidas de prevenção, além de socorro, assistencial e recuperativo, através da Operação Chuva, coordenada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A Codesal faz um monitoramento 24 horas por dia, principalmente nas periferias ou em áreas de risco, para orientar os colaboradores e moradores treinados, caso sejam detectadas situações de perigo, como a possibilidade de deslizamentos e acidentes.

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) mantém a execução dos serviços de drenagem - com ações de retirada de alagamentos, desobstruções de rede e limpeza dos dispositivos (bocas de lobo). Também são realizados os serviços de coleta de galhos e vegetais tombados.

Nesta quarta-feira, 7, o prefeito Bruno Reis acompanhou as atividades do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e afirmou que o volume de chuvas neste início de junho já é quase o total registrado pela média histórica para o mês.

Segundo o prefeito, a média histórica para todo o mês de junho é de 230 mm de chuva, no entanto, em apenas sete dias do mês, já choveu 150 mm em Salvador, chegando a 170 mm em alguns bairros. Ele destacou ainda que as famílias devem acionar a Codesal, por meio do número 199, sempre que virem uma situação de risco.

Limpeza - Entre as ações realizadas pela Limpurb, estão a limpeza de canaletas, varrição e desobstrução de bueiros, além da coleta de resíduos volumosos e de construção civil descartados em vias públicas. Nesta quarta-feira ,7, uma equipe de serviços especiais foi direcionada para retirar resíduos das bordas do Rio Camaragibe, em Canabrava, para facilitar o escoamento da água e reduzir alagamentos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) participa da Operação Chuva, em parceria com a Defesa Civil, em regime de plantão de 24 horas. As equipes realizam os serviços de demolição e remoção de estruturas indicadas pela Codesal, caso necessário.

O trabalho das equipes da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) acontece em várias avenidas e ruas da cidade, envolvendo limpezas de caixas de passagens e troca de grelhas. Nestas ações, são retirados muitos materiais, como garrafas pet e de vidro, latas, entulhos e lixo.

A central 156, da Ouvidoria, está com a operação voltada para os atendimentos relacionados à chuva. A equipe de rua da Ouvidoria também está a postos para acompanhar e vistoriar possíveis demandas.