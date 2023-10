Acompanhe 200 policiais cercando 5 bairros de Salvador | A TARDE

Uma operação conjunta envolvendo policiais civis e federais tenta localizar criminosos no bairro da Federação, em Salvador. A ação acontece desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, 17, com concentração de viaturas na Av. Vasco da Gama.

A operação é coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e faz parte da 5ª Fase da Operação Noise. A ação visa coibir a atuação de organizações criminosas, na capital e outras regiões.

Envolvidos com o tráfico de armas e de drogas, bem como os crimes contra vida são alvos dos cerca de 70 mandados judiciais decretados pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Mais de 200 policiais civis realizam os cumprimentos, contando ainda com o apoio de equipes da Polícia Federal. “As cinco fases da Operação Noise são resultado de dois anos de investigações relacionadas ao tráfico de drogas e organizações criminosas”, informou a diretora do Draco, delegada Márcia Pereira.

