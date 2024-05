Acusada de matar Cristal Pacheco durante assalto é condenada a 24 anos | A TARDE

Andreia Santos Carvalho, acusada de atirar e matar a adolescente Cristal Rodrigues Pacheco, 15 anos, em agosto de 2022, no Campo Grande, foi condenada a 24 anos de prisão em regime fechado.

Em agosto de 2022, Cristal foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), quando estava a caminho da escola, acompanhada da mãe e da irmã, no Palácio da Aclamação. Andreia e Gilmara de Souza Brito - condenada no ano passado a 24 anos de prisão teriam disparado contra Cristal no peito, durante o assalto a elas. Cristal morreu ainda no local.

Na época do crime, os familiares das duas mulheres afirmaram que elas eram dependentes químicas e estariam sob efeito de drogas. A defesa de Andreia deve recorrer da condenação.

A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) informou que entrou com um recurso após a sentença, conforme preveem os "princípios constitucionais e legais do processo, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição".