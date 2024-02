Acusado de estupro, Daniel Alves é alvo de novas denúncias de assédio | A TARDE

Duas jovens acusam o jogador Daniel Alves de assédio, que teria sido praticado na mesma noite que ele é acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona em 2022. Elas deram depoimento no primeiro dia de julgamento do ex-jogador por estupro, nesta segunda-feira 5, na condição de testemunhas.

Segundo as mulheres, o ex-jogador teria apalpado o corpo delas sem permissão. Nenhuma delas teve o nome divulgado por motivos de segurança. Elas disseram ao tribunal que o ex-jogador as convidou para a área VIP, onde ele estava com um amigo.

Durante o depoimento, Daniel Alves flertou com autora da queixa de estupro antes do jogador insistir para que a jovem entrasse com ele por uma porta. A amiga da jovem também disse que Alves ejaculou dentro da vítima no momento do estupro e que, antes, teve um comportamento agressivo.

O julgamento de Daniel Alves foi iniciado, ele está preso há 381 dias em prisão preventiva. A Promotoria de Barcelona pede nove anos de prisão para o brasileiro.