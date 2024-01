Caso Dani Alves: Neymar cedeu advogado e enviou 800 mil a compatriota | A TARDE

Preso em Barcelona, na Espanha, desde janeiro de 2023 por uma acusação de estupro a uma jovem de 23 anos, Daniel Alves recebeu ajuda do compatriota Neymar e sua família, de forma jurídica e financeira. Sem acesso aos seus bens, o ex-jogador teria recebido no auxílio no valor de R$800 mil, que logo foi encaminhado à justiça espanhola.

Segundo o Portal Uol, que ouviu fontes próximas, Neymar da Silva Santos, o pai de Neymar foi o responsável pela transferência, visando diminuir a pena do antigo companheiro de Seleção brasileira do filho. O valor de 150 mil euros (R$800 mil), foi utilizado para a multa de "atenuante de reparação de dano causado", com finalidade de redução de pena, caso o baiano de Juazeiro seja realmente condenado.

O julgamento final que definirá o futuro de Daniel Alves ocorrerá entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Vale lembrar que, durante o período em que está preso, o ex-lateral já alterou a versão diversas vezes. Inicialmente, disse que não conhecia a suposta vítima, porém, hoje alega que a relação sexual foi consensual. A acusação do caso pediu pena máxima, o que significa 12 anos para crimes sexuais na Espanha.

Além da ajuda financeira, Daniel será defendido no tribunal pelo procurador Gustavo Xisto, este que é um dos representantes jurídicos mais antigos ligados às empresas do pai de Neymar.

A reportagem do Uol entrou em contato com a advogada do caso na época da transação, Miraida Puente, que preferiu não falar a respeito após se retirar do caso. Segundo a fonte, que teve acesso ao comprovante de transferência, o pagamento à Justiça espanhola aconteceu no dia 9 de agosto.

Entretanto, segundo o irmão de Daniel Alves, Disney, a ex-advogada do caso estaria trabalhando contra a liberdade de do seu familiar junto com a ex-mulher do jogador, Dinorah Santana, com quem tem dois filhos. Através das redes sociais, o mesmo acusa Miraida de ter afastado pessoas que teriam interesse em ajudar Daniel Alves - entre elas, Neymar Jr.

Procurada, Dinorah nega qualquer envolvimento no caso do jogador e afirma que entrará com medidas judiciais contra quem difamá-la.