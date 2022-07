Acusado de matar namorada a facadas se apresenta na delegacia

Foi preso na manhã desta terça-feira, 12, um homem suspeito de matar a namorada a facadas em Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Jéssica Reis, de 25 anos, foi atacada após briga com o homem identificado como Moisés Souza, que se entregou, na companhia de um advogado, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Salvador e teve a prisão temporária solicitada pelo delegado titular da 3ª Delegacia de Homicídios /BTS, segundo informações da Polícia Civil.



Também nesta terça-feira o corpo de Jéssica Reis foi enterrado, em um cemitério no bairro de Plataforma. Familiares e amigos da vítima pedem justiça.

Segundo testemunhas, Jéssica chegou a ligar para uma amiga pedindo para dormir na casa dela, no domingo, antes de ser esfaqueada. Uma equipe da Polícia Militar (PMBA) chegou a ser acionada para averiguar a ocorrência, mas encontrou a vítima sem os sinais vitais. Os agentes isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), que realizou perícia e remoção do corpo.

O casal estava junto há cerca de dois anos e meio e o namoro começou enquanto Jéssica estava grávida de outra relação. Ela deixa um filho de dois anos.