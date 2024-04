Acusado de pedofilia é preso com pornografia infantil em Salvador | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por suspeita de armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil. A ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira, 20, no bairro do Arenoso, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes estiveram na residência do suspeito. Eles chegaram ao local através denúncia realizada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), no Disque 100.

No imóvel, foram realizadas buscas em computadores e celulares, onde os policiais encontram imagens de pornografia infantojuvenil. Os dispositivos eletrônicos foram apreendidos.

A ação foi deflagrada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca).



Além da Dercca, também participaram das incursões equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).