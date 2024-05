Acusados de matar menino Joel serão julgados nesta segunda; relembre | A TARDE

O ex-policial militar Eraldo Menezes de Souza e o tenente Alexinaldo Santana Souza, acusados de participação na ação que resultou na morte do menino Joel, de 10 anos, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, serão julgados no Tribunal do Júri nesta segunda-feira, 06. O ocorrido se deu em 21 de novembro de 2010 e os envolvidos foram acusados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

De acordo com o MP - que denunciou o caso em 14 de janeiro de 2011 -, a Justiça determinou a realização de julgamento por júri popular. Os acusados respondem por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, fútil e por impossibilitar a defesa da vítima. A acusação do órgão será sustentada no júri pelo promotor de Justiça Ariomar José Figueiredo.

Segundo o Ministério Público do estado, os réus, em ação conjunta e em uma suposta diligência policial, entraram na Rua Aurelino Silva, no bairro Nordeste de Amaralina, efetuando vários disparos de arma de fogo, que resultaram na morte de Joel.

Relembre

A criança foi atingida no rosto quando se preparava para dormir em seu quarto, localizado no primeiro andar da casa.

Ainda conforme a denúncia, os policiais chegaram atirando e, durante um breve momento em que os tiros cessaram, o pai da vítima pediu a todos que se abaixassem, abriu a janela e viu policiais com armas apontadas na direção da sua casa.

Logo em seguida, todos da casa deitaram no chão, exceto Joel que ficou em frente à janela, sendo então atingido no rosto

