Acusados de tráfico e homicídios são alvos de operação em Salvador | A TARDE

Integrantes de grupos grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas e homicídios em Salvador foram alvos da Operação Parietum, deflagrada nesta sexta-feira, 19, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), um mandado de prisão também foi cumprido no bairro de Águas Claras, de um acusado de homicídio, que integra uma organização criminosa.

Os alvos da operação são investigados por homicídios nos bairros da Liberdade, Águas Claras, Cajazeiras V e em outras regiões. As investigações apontaram que os crimes estão relacionados com a disputa de facções por territórios no tráfico de drogas.

Conforme a SSP, as investigações continuam, com o objetivo de identificar e prender outros integrantes do grupo criminoso.

Ascom-PC