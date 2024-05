Adão Negro leva reggae e mensagem de paz durante show na Barra | A TARDE

Nem o sol de quase 30° desta quarta-feira, 1°, inibiu os trabalhadores de sacudirem o corpo ao som da banda Adão Negro, que subiu no trio para se apresentar no evento em homenagem ao Dia do Trabalhador, no Farol da Barra.

Durante sua apresentação, o vocalista do grupo, Sérgio Cassiano, recitou, como de praxe em seus shows, mensagens de paz. Além disso, reforçou a importância de batalhar por melhores condições de vida para todos e todas, independente de partido político.

"Antes de tudo, sentimento de paz e amor para todos nós. Todo mundo está aqui reunido para reivindicar e lutar por melhores condições de trabalho. Acho que todo mundo que está aqui quer colocar suas ideias para melhorar o país. Não importa de que lado [político] você está, o importante é procurar fazer o bem. Acredito em dias melhores" disse.

Adão levou grandes sucessos do reggae como Nem Pense em Duvidar; Me Liga; Pele Negra; Do Jeito que Seu Nego Gosta, além de muitos outras canções como Anjo Bom, música de Tomate que também entrou no repertório da banda.

Leilane Teixeira | Ag. A TARDE