Adolescente é agredido por árbitro durante competição em Salvador | A TARDE

O local, que foi cenário de uma agressão contra um atleta de 14 anos, resolveu se pronunciar sobre o ocorrido na última quarta-feira, 13. Na nota enviada ao Portal Massa!, a Arena Parque Santiago confirma que logo após a situação, medidas foram adotadas.

“Após o incidente, o qual a APS repudia, foram adotadas as medidas necessárias e a polícia militar foi contatada de imediato, se fazendo presente em poucos instantes no local, solucionando a questão e garantindo a segurança de todos, sem maiores intercorrências.”



Ainda na nota, o local salienta que o espaço foi cedido para o evento Copa Primavera e que ratifica o compromisso com o esporte. “Ratificamos o nosso compromisso com o esporte enquanto ferramenta educativa, que é veículo de interações sociais, amizades e bem-estar dos envolvidos.”



Confira nota da íntegra



Em relação às últimas notícias veiculadas na mídia sobre o ocorrido dentro da Arena Parque Santiago, durante o evento denominado Copa Primavera, no dia 13/12/23, esclarecemos que, no desenvolvimento de nossas atividades, o espaço foi cedido para a realização da referida competição esportiva.



Após o incidente, o qual a APS repudia, foram adotadas as medidas necessárias e a polícia militar foi contatada de imediato, se fazendo presente em poucos instantes no local, solucionando a questão e garantindo a segurança de todos, sem maiores intercorrências.



Ratificamos o nosso compromisso com o esporte enquanto ferramenta educativa, que é veículo de interações sociais, amizades e bem-estar dos envolvidos.



Relembre o caso



Um jovem de 14 anos acabou recebendo um 'tapão' de um árbitro em um jogo da divisão de base, entre Jacuipense e Bahia, na Arena Parque Santiago, no bairro de Brotas, em Salvador, na última quarta-feira, 13.



Posicionamento do Jacuipense



"O Esporte Clube Jacuipense repudia o ato de violência ocorrido com um atleta da nossa agremiação, de apenas 14 anos, após o jogo contra o Bahia, realizado no último dia 13 de dezembro de 2023, na Arena Parque Santiago, em Salvador, após receber um tapa no rosto do árbitro da partida", relatou o início do comunicado divulgado nas redes sociais.