Adolescente é apreendido com arma "fake" no Bonfim | A TARDE

Um adolescente foi apreendido com um simulacro de arma de fogo na tarde de sexta-feira, 8, na região do Bonfim. O menor foi abordado por policiais do Batalhão de Polícia Turística (BPTur), após denúncias de que ele estava praticando roubos no local na companhia de outro inidivíduo.

"Os pms realizavam patrulhamento na região da igreja do Bonfim quando foram acionados por transeuntes em razão de uma tentativa de roubo, cometida por dois indivíduos, nas imediações. Com base em informações referentes às características dos autores, dois suspeitos foram identificados e correram, sendo um deles alcançado pelos militares", disse a PM em nota.

O indivíduo foi encaminhado à DAI, onde a ocorrência foi registrada.