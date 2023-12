Confira a programação da devoção à Nossa Senhora da Conceição da Praia | A TARDE

A Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, a padroeira da Bahia, completa 400 anos de criação e está entre os principais atrativos do turismo religioso do estado. Construída em estilo barroco, ela está encravada em meio ao Centro Histórico de Salvador, às margens da Baía de Todos-os-Santos, na montanha que liga a Cidade Baixa à Cidade Alta.

Neste ano, as comemorações em devoção à santa começaram em 29 de novembro, com missas, novena, encontros de orações e vigília. O ponto alto acontece nesta sexta-feira, 8, com a Solenidade da Imaculada Conceição de Maria Mãe de Deus, dia em que os devotos lotam a basílica, no Comércio, para participar das celebrações, a partir das 5h. A missa solene, às 8h30, será celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Sérgio da Rocha. Em seguida, milhares de fiéis, entre baianos e turistas, seguem a imagem da padroeira em procissão por ruas da região do porto, com as bandeiras da Bahia e dos municípios que formam o estado, além de outras imagens sacras.

“Este ano, a festa tem um valor histórico, profundo, porque são quatro séculos de elevação da igreja à categoria de paróquia, que aconteceu no dia 8 de dezembro de 1623. A devoção à Nossa Senhora foi crescendo até ela ser reconhecida como padroeira dos baianos, símbolo de fraternidade, maternidade e bondade, atraindo também turistas que visitam a Bahia”, declarou o pároco da Basílica da Conceição da Praia, Adilton Lopes.

O Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia e a devoção à santa têm sido divulgados pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), na Expo Católica, a maior feira de produtos e eventos do catolicismo da América Latina. O evento acontece todos os anos, em São Paulo, onde operadores e agentes de viagens prospectam negócios para destinos com tradição religiosa. O órgão estadual faz a promoção, também, em outras feiras nacionais e internacionais.

“Realizamos ações para o incremento do turismo religioso católico, em parceria com os santuários, irmandades e entidades ligadas ao catolicismo. Conceição da Praia, Santa Dulce, Senhor do Bonfim, Bom Jesus da Lapa e Nossa Senhora das Candeias estão entre os destaques. Nenhum estado brasileiro possui o patrimônio histórico e sagrado que a Bahia reúne, com seu número insuperável de igrejas e tradições. Por isso, o Governo do Estado tem investido na valorização desse segmento, atraindo cada vez mais turistas”, pontuou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.