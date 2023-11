Adolescente é apreendido com arma falsa após roubos em Salvador | A TARDE

Um adolescente foi apreendido no domingo, 22, após ser apontado como responsável por realizar roubos na Avenida Jequitaia, nas proximidades da feira de São Joaquim. Com ele, os policiais militares do Batalhão Apolo apreenderam uma pistola falsa.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento na região quando receberam denúncias de roubos cometidos por um indivíduo armado com uma pistola nas redondezas. Com base em informações referentes ao autor dos crimes, buscas foram iniciadas e um suspeito, identificado e abordado.

Durante a abordagem ao indivíduo, que os pms constataram se tratar de um adolescente, uma réplica de pistola foi encontrada.

O adolescente, bem como o material apreendido, foi encaminhado para a DAI (Delegacia do Adolescente Infrator), onde foram adotadas as medidas pertinentes.