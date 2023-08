Adolescente é atropelado intencionalmente dentro do Parque da Cidade

Um adolescente de 15 anos foi atropelado dentro do Parque da Cidade, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 26. O motorista do carro avançou intencionalmente contra a vítima e um grupo de amigos e foi detido logo em seguida.

De acordo com a Guarda Municipal, o motorista foi roubado em frente ao Shopping Itaigara, pouco antes do atropelamento. Ele foi até o parque, que fica próximo ao estabelecimento, em busca dos ladrões. Ao chegar no local, avistou um grupo de quatro jovens e acelerou o veículo na direção deles. Ele diz ter pensado que o adolescente era assaltante.

A Superintendência de Trânsito do Salvador e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados para atender a ocorrência e o adolescente atropelado foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris. O adolescente recebeu alta médica horas depois.

Já o motorista do veículo foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. Segundo a Policia Civil, ele responderá a um inquérito policial.