Adolescente é eletrocutado enquanto trabalhava em obra | A TARDE

Um adolescente de 17 anos morreu após receber uma descarga elétrica na sexta-feira, 6, enquanto trabalhava no bairro de Ondina, em Salvador.

Segundo testemunhas, Igor Cerqueira Freitas, foi eletrocutado enquanto carregar materiais de construção para uma obra, onde trabalhava informalmente ao lado do pai. Uma viga de ferro teria encostado em um fio da rede elétrica e acabou conduzindo a cara p vítima. Ele chegou a receber atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O corpo dele foi sepultado no fim da manhã deste sábado (7), no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação. A cerimônia foi marcada por muita comoção dos amigos e familiares do rapaz, que era muito querido, segundo os parentes.