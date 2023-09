Adolescente é morto a tiros após marcar encontro romântico em Salvador

Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros no bairro de Sete de Abril, em Salvador, após sair para um encontro romântico com uma mulher que conheceu através das redes sociais.

Lucas de Jesus pegou um carro de serviço de transporte por aplicativo e foi para o encontro da suposta namorada na quarta-feira, 30, na rua da Barragem. Ao chegar no local, ele foi retirado do veículo por um grupo criminoso e baleado várias vezes.

Os familiares do jovem acreditam que ele foi morto por morar em Cajazeiras. Em nota, a Polícia Civil informou que "a autoria e motivação do crime estão em investigação pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)".

"Ele trabalhava comigo em um caixa de um restaurante aí deu o horário ele foi para o colégio, mas desviou para encontrar uma menina que não sabemos quem é até hoje. Chegando lá foi abordado por cinco homens armados que levaram ele e fizeram essa tragédia com o meu filho", contou a mãe emocionada ao Portal A TARDE.