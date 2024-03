Adolescente fica ferido após disparos de arma de fogo no Subúrbio | A TARDE

Um adolescente de 14 anos ficou ferido após ser baleado, na tarde desta segunda-feira, 4, em Mirantes de Periperi, no Subúrbio de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada para verificar a informação de que um jovem que foi baleado na rua do Ipê, em Colinas de Periperi. "No local os militares encontraram a vítima caída ao solo e socorreram para o Hospital do Subúrbio, onde permaneceu sob cuidados médicos".

O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).