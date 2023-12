Adolescente que iria roubar rodoviários na Av. Suburbana é apreendido | A TARDE

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada desta quarta-feira, 6, após realizar uma série de assaltos no bairro do Lobato em Salvador. Ele também pretendia roubar um ônibus que faria a “panha” de motoristas e cobradores do transporte público na região. Uma arma, além dos item pessoais das vítimas foram recuperados.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 3h, durante a Operação Guardiões da Noite, policiais foram acionados com a informação de que um indivíduo estava realizando assaltos nas proximidades de um estabelecimento comercial no Lobato.

Após serem acionados, a guarnição intensificou as rondas e, no Alto do Bom Viver, conseguiu localizar o autor com um simulacro de arma de fogo e recuperar pertencentes roubados de vítimas (celulares, relógios, um óculos novo na caixa, uma balança, porções de droga, dois anéis e uma corrente).

No momento da apreensão, o adolescente revelou aos policiais que iria praticar um roubo a um ônibus que faria a “panha” dos rodoviários na região. Ele e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).