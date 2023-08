Adolescente que roubava em Piatã é preso e tem carro apreendido

Um adolescente envolvido em roubos no bairro de Piatã, foi preso nesta sexta-feira, 4. Ele foi flagrado dirigindo um carro roubado, no bairro de Itapuã. A ação foi executada por Equipes do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos.

No dia 25 de julho, câmeras flagraram o adolescente e comparsas assaltando na orla de Salvador.

Com o menor, os PMs recuperaram um carro modelo Palio, usado para cometer assaltos, além da apreensão de uma porção de maconha e R$ 34 reais. O adolesente foi encaminhado para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), no bairro de Brotas.