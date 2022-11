Adolescente relata agressões de motorista e cobrador de ônibus

Um adolescente de 14 anos denunciou uma agressão contra ele feita por um cobrador e um motorista de ônibus. O caso teria acontecido na quarta-feira, 2, nas mediações da rua Herculano Menezes, em Cajazeiras 5. A vítima relatou que as agressões teriam acontecido depois que ele tentou pegar o coletivo sem pagar passagem.

Segundo a publicação, a discussão teria começado dentro do coletivo que fazia a linha Cajazeiras x Estação Pirajá, da empresa Integra Ótima. Um vídeo, gravado por testemunhas, mostra o momento das agressões dos funcionários da empresa de transporte público contra o garoto. [veja o vídeo abaixo]

O caso foi registrado pela mãe do jovem, nesta quinta-feira, 3, na 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras). Segundo a Polícia Civil, foi expedida a guia de lesões corporais e o caso será encaminhado à Delegacia Especial de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), que investigará o caso.

A Polícia Civil ainda ressaltou que "o primeiro atendimento deve ser garantido à vítima em qualquer de suas unidades, com posterior encaminhamento do Boletim de Ocorrência para a unidade responsável pela apuração, como será feito neste caso".

Em nota, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou ao Portal A TARDE “que não foi acionada para a ocorrência. A pasta reitera que repudia atos de violência e orienta os envolvidos que acionem os órgãos competentes para que a denúncia seja apurada e as medidas legais adotadas”.

Já a Integra informou que o motorista e o cobrador estão fora da escala de trabalho para apuração dos fatos. A empresa ainda informou que vai "aguardar o inquérito policial para emitir qualquer posicionamento" e que não pode "divulgar as alegações do motorista e do cobrador. A LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados - impede".

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia repudiou e lamenta o ocorrido. A entidade ainda disse que está apurando com exatidão, buscando ouvir os trabalhadores e entender quais os motivos.

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp