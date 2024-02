Advogada sofre agressões e tentativa de homicídio pelo ex-companheiro | A TARDE

Uma advogada de 39 anos denunciou ter sido vítima de agressões e tentativa de homicídio pelo ex-companheiro na pousada Brilho do Mar, em Imbassaí, no litoral norte da Bahia.



Segundo a denúncia, a vítima sofreu socos, tapas, agressões na região da cabeça e tentativas de afogamento por Marcus Vinicius Dantas Santana, de 44 anos, no dia 27 de dezembro de 2023.

A vítima relatou que os dois estavam na pousada com objetivo de reatar um relacionamento de 9 anos. A briga começou na área da piscina do local, depois do homem ver mensagens no celular dela.

O pedido de instauração de inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público, para a apuração dos crimes cometidos e a responsabilização do suspeito. A Polícia Civil informou que o inquérito está em andamento e a oitiva do suspeito já está agendada.

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção Ambiental de Praia do Forte. A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou contato com o homem, mas não obteve retorno.