Advogado da família de Mãe Bernadete relata novo caso de perseguição

O advogado da família da líder quilombola, Maria Bernadete Pacífico, a Mãe Bernadete, executada com 22 tiros, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, relatou um novo episódio de perseguição na madrugada desta sexta-feira, 1º.

Em contato com o Portal A TARDE, David Mendez, disse que notou a presença de dois veículos "suspeitos" na porta de sua casa, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira, 1. Os carros, sendo uma Sprinter da Mercedes-benz e um outro veículo, ambos de cor branca e com vidros completamente fumê, estavam parados na frente de sua residência. O caso foi registrado por volta das 00h40. Segundo uma fonte, a placa da van estava com registro de outro veículo.

"Meu irmão acaba de tirar essas fotos escondido. Estou na casa de Jurandir, filho de Mãe Bernadete. Estava prestes a ir pra minha casa, quando meu sobrinho me mandou essas fotos. Minha família está desesperada. Estou com os policiais que fazem a escolta de Jurandir Wellington (filho de Mãe Bernadete)", disse.

Segundo o advogado, ele teve que entrar escondido em escondido, pulando o muro, para não ser notado. "Não tive tempo de registrar B.O., ainda, porém há o registro das três ligações feitas para o 190, mas ninguém veio. Sincera e honestamente eu não sei o que pensar, fazer nesse momento. Não tenho condições físicas nem psicológicas para avaliar o melhor caminho a se seguir. Vou me reunir com o pessoal do escritório e do Instituto Malê, pra poder tomar qualquer tipo de decisão".

Na terça-feira, ele já havia dito que solicitou ser incluído no programa de proteção em que Mãe Benadete estava inserido. Na próxima segunda, 1, ele e a família de Mãe Bernadete deve se reunir com o secretário De Justiça, Direitos Humanos E Desenvolvimento Social, Felipe Freitas.

O Portal A TARDE entro em contato com a Polícia Militar para saber sobre o caso, mas ainda não obtivemos resposta.